VIDEO | Wozniacki pukikohtunikule: naeruväärne, kui palju kohutavaid otsuseid sa täna oled teinud!

Maailma teine reket Caroline Wozniacki pääses küll Australian Openil neljandasse ringi, alistades hollandlanna Kiki Bertensi (WTA 19.) 6:4, 6:3, kuid väga palju närvirakke jättis taanlanna väljakule pukikohtunikuga vaieldes.

"See on naeruväärne, kui palju kohutavaid otsuseid sa täna oled teinud!" põrutas ta ühel hetkel Renaud Lichtensteini suunas. 37-aastane prantslane töötas eelmisel aastal pukikohtunikuna French Openi finaalis.

Teema võeti ka hiljem pressikonverentsil üles, kus endine maailma esireket ütles: "Mul pole vist varem seda tüüpi olnud või ma lihtsalt ei mäleta teda. Aga ma leian, et ta tegi täna väga kehva tööd. Kui väljak on märg, arvan, et on normaalne küsida rätikut. Ma ei leia, et keegi peaks sellepärast ebaviisakas olema, ja seda ma ka talle rääkisin. Tema oli ebaviisakas. Ta tegi ka mõned kaheldavad otsused. Esimese matšpalli puhul oli vastase pall ilmselgelt väljas. Ta oleks pidanud seda nägema."

"Isegi Kiki tuli minu juurde ja ütles: jah, ma küsisin seda (rätikut - toim) ka. Ütlesin seda kohtunikule ka pärast matši, et väljak oli tõesti väga libe. Selle puhastamine poleks tohtinud olla nii suur probleem."

Täna kolmandas ringis Läti esindaja Jelena Ostapenko (WTA 7.) alistanud Anett Kontaveidil (WTA 33.) on lootust Wozniackiga kohtuda veerandfinaalis. Esmalt peab Eesti esireket alistama hispaanlanna Carla Suarez Navarro (WTA 39.) ja taanlanna jagu saama slovakitarist Magdalena Rõbarikovast (WTA 20.).