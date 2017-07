VIDEO | Wimbledonis saadeti tennisistid aluspesu vahetama

Noormeeste paarismänguturniiril osalevad Zsombor Piros ja Wu Yibing pidid mõlemad enne matši algust vahetama aluspesu, sest kohtuniku arvates ei läinud 18-aastaste tennisistide mustad aluspüksid kokku turniiri reeglitega.

Nimelt on Wimbledon tuntud sellepoolest, et kõik mängijad peavad kandma pealaest jalatallani valget. Kuigi Pirose ja Yibingi pesu polnud näha, siis kohtuniku arvates kumas must toon läbi nende valgete pükste.

Kohe kamandati noormehed tagasi riietusruumi, kus leiti neile valge aluspesu.

Ei ole teada, kas tegemist oli mängijate jaoks õnne toovate pükstega, kuid matš kaotati 7:6(2), 4:6, 6:4.