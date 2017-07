VIDEO | Wimbledoni matšile saabunud Rafael Nadal haaras kinni ootamatust võimalusest

Täna Wimbledoni peaväljakul teise ringi matši pidav Rafael Nadal otsustas teel võistluskeskusesse demonstreerida oma jalgpallimängu tehnikat.

Kolm poissi kõksisid tänaval palli ning mööda sammunud Nadal lõi noorukitega kampa. Mõnus lõõgastav vahepala enne tõsist lahingut ameeriklase Donald Young´iga.

Hispaanlasele kohaselt on Rafa jalaga mängus pea sama osav kui reketiga palli lüües. Olgu siinkohal meelde tuletatud, et Nadal on kahekordne Wimbledoni võitja, aastatel 2008 ja 2010.