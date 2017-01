Austraalia lahtistel tennisemeistrivõistlustel sai esmaspäeval valusa hoobi hella piirkonda slovakk Martin Klizan (ATP 34.) mängus šveitslase Stanislas Wawrinka (ATP 4.) vastu.

Klizan oli võrgumängus jala sirgeks lasknud ja valmis Wawrinka äralöögiks, kuid ei osanud arvestada, et see teda just meheau pihta tabab. Maailma neljas reket ronis kiiresti üle võrgu ja edastas vastasele oma vabandused.

"Vabandan, et tabasin teda valesse kohta. Aga tundub, et temaga oli siiski kõik korras," rääkis Wawrinka hiljem pressikonverentsil. "Olin varem juba korduvalt lihtsatel löökidel eksinud, seega oli tähtis, et see kindlasti temast läbi läheks."

"Olin mängimise lõpetanud. Ta oleks võinud lüüa ükskõik kuhu, terve väljak oli vaba. Aga ta lõi just minu pihta," ei mõistnud Klizan Wawrinka otsust.

Wawrinka võitis kolm tundi ja 24 minutit kestnud maratonlahingu 4:6, 6:4, 7:5, 4:6, 6:4.