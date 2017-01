Maailma neljas reket Wawrinka võttis Tsonga (ATP 12.) üle veerandfinaalis 7:6 (2), 6:3, 6:3 võidu. Sõnavahetus puhkes pärast esimese seti kiiret lõppmängu.

Prantsuskeelne sõim läks lahti kummalisel põhjusel: Tsonga olevat matši ajal Wawrinkat lihtsalt veidral pilgul vaadanud.

"Kas ma olen sulle kordagi pilgu heitnud?" küsis Wawrinka prantsuse keeles.

Tsonga: "Kindlasti."

Wawrinka: "Millal? Sina vaatad mind!"

Tsonga: "See on tennisemäng, katsu rahuneda."

If you can understand French, here's the Wawrinka-Tsonga tête-à-tête during the changeover (no, I didn't play "Happy" in the background): pic.twitter.com/ezdzNMOIMa— Ed McGrogan (@EdMcGrogan) January 24, 2017