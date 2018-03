VIDEO | Venemaa tennisist sõimas Miami Openil vastase läbi

Venemaa tennisist Daniil Medvedev ei suutnud end pärast Miami Openi avaringi mängu vaos hoida ning valas 19-aastase kreeklase Stefanos Tsitsipase solvangutega üle.

Pärast venelase 2:6, 6:4, 6:2 võiduga lõppenud mängu suruti traditsiooniliselt kätt, kuid seejärel hakkas Medvedev järsku 19-aastast kreeklast sõimama.

"Sul on parem suu kinni hoida! Kas sul on mingid probleemid? Sa lähed mängu ajal viieks minutiks tualetti. Riivad löögi ajal võrku, aga isegi ei vabanda. Kas sa arvad, et oled äge kutt? Vaata mulle otsa!" pahandas venelane ägestunult.

Kui kohtunik sekkus, ütles Medvedev, et kreeklane alustas seda tüli, öeldes talle "bullshit venelane". Mida Tsitsipas täpselt ütles, pole aga alltoodud videost aru saada. Kreeklasel endal on Venemaaga otsene seos, sest tema ema on venelannast ekstennisist Julia Apostoli.