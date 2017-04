VIDEO: Venemaa olümpiakomitee teatas viis põhjust, miks armastada tänast sünnipäevalast Maria Šarapovat

Venemaa tennisetäht Maria Šarapova tähistab täna oma 30ndat juubelit. Selle puhul postitas Venemaa Olümpiakomitee oma YouTube`i kanalile video, kus loetleb üles viis põhjust, miks tasub Šarapovat armastada.

Need põhjused on: Šarapova on kaunis, tugev, töökas, võidukas ja mängib Venemaa eest.

Mullu Australian Openil keelatud aine meldooniumi kasutamisega vahele jäänud Šarapova kannab hetkel 15-kuulist võistluskeeldu. Venelanna mängukeeld lõpeb 26. aprillil, mil ta teeb suure tagasituleku Stuttgarti turniiril.