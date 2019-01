VIDEO | Valgevenelanna higine peapael põhjustas Austraalia lahtistel tribüünil jageluse, turvamehed viskasid kaks vanadaami välja

Nagu tennisistidel kombeks, viskas võidukas Sabalenka osa oma varustust publiku sekka - valgevenelanna otsustas tribüünile heita oma peapaela, mis põhjustas aga seal kergemat sorti madina. Kaks vanadaami said mõlemad paelale käe külge ning ei kavatsenudki sellest võitluseta loobuda - jagelemine kestis koguni nii kaua, et naisi tulid lahutama turvamehed, kes paela lõpuks endale võtsid ning kraaklejad staadionilt välja saatsid.

This is the greatest thing I’ve seen at the #AusOpen⁠ ⁠!



Two old ladies fighting over Aryna Sabalenka’s headband, which she threw into the crowd! 😂



Security came and escorted both women from the stadium. They also took the headband away as neither of the ladies would let go. pic.twitter.com/tv0I2mdaTt