VIDEO | Vaid kaks geimi võitnud maailma teine reket langes Austraalia lahtistel konkurentsist

Ameeriklanna võitis 58 minutit kestnud kohtumise 6:0, 6:2. Esimeses setis, mis kestis kõigest 21 minutit, murdis Collins kolmel korral Kerberi pallingu.

Teine sett algas Kerberi jaoks lubavalt, kui ta murdis alustuseks Collinsi servi. Collins suutis kohe vastata servimurdega. Seisult 2:2 võitis Collins neli geimi järjest ning kindlustas 6:0, 6:2 võiduga edasipääsu veerandfinaali.

25-aastase Collinsi saavutuse teeb veelgi vägevamaks see, et ta mängib Austraalia lahtistel esmakordselt ning varasemalt viiel suure slämmi turniiril osalenud ameeriklanna polnud enne Australian Openit suutnud põhiturniiril ühtegi kohtumist võita.

Collinsi veerandfinaali vastane selgub paarist, kus omavahel vastamisi Sloane Stephens (WTA 5.) ja Anastassija Pavljutšenkova (WTA 44.).

Kolmandas ringis tiitlikaitsja Caroline Wozniacki (WTA 3.) alistanud Maria Šarapova (WTA 30.) pidi samuti neljandas ringis reketid pakkima. Numbritega 6:4, 1:6, 4:6 jäi ta alla austraallannale Ashleigh Bartyle (WTA 30.), kes kohtub veerandfinaalis maailma kuuenda reketi Petra Kvitovaga.

In a hurry!



Danielle Collins takes the first set 6-0 over #Kerber in just 20 minutes. 🥯



Can she keep it up?#AusOpen pic.twitter.com/FYFuB0Fcld — #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2019

Giant Slayer 🙌



Having never won a match at a Grand Slam, Danielle Collins knocks out 2016 champion and 2nd seed Angelique Kerber 6-0 6-2 to reach the #AusOpen quarterfinals. pic.twitter.com/BScBVtz66j — #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2019