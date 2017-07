VIDEO | Vaata Venus Williamsi osalusel toimunud traagilist autoavariid!

Tennisestaar Venus Williams jäi 9. juunil Floridas ristmikule toppama, põhjustades 78-aastase mehe surmaga lõppenud avarii. Avalikkuse ette on jõudnud turvakaamera videod, milles traagiline õnnetus näha.

78-aastane Jerome Barson suri avariist saadud vigastusesse 13 päeva hiljem.

Videote ilmsiks tulek on pannud ka politsei juhtunule teise pilguga vaatama. Kui varem teatati, et Williamsit süüdistatakse liikluse blokeerimises, siis videost on näha, et tennisist käitus ristmikku ületades igati seadusepäraselt. Toppamise põhjustas tema ees vasakpööret teha üritanud auto, kes tiheda liikluse tõttu seda piisavalt kiiresti teha ei saanud.

Süüdistada ei saa ka autot juhtinud Jerome Barsoni abikaasat Lindat, kellel oli foorituli roheliseks läinud hetk enne seda, kui Williams talle ette keeras.