VIDEO | Vaata üliõnnelikku põrget, mis kallutas Prantsuse lahtiste finaali lõplikult Ostapenko kasuks!

Seisul 4:6, 6:4, 3:3 oli Ostapenko Halepi servi murdmise lävel, kui rumeenlanna võimas tagantkäsi lätlanna raskesse olukorda pani. 20-aastase tähe vastuvõtt paistis esmapilgul auti minevat, kuid ülimalt soosiv võrgutrips tõi palli tagasi väljakule ja punktiks!

Vaata ka lätlanna matšpalli:

What a way to win it!

Take a bow, Jelena Ostapenko 🙌 #RG17 pic.twitter.com/1HzT15wKlF