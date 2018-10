VIDEO | US Openi tšempion: kuradi l**s üritas mulle palliga pihta lüüa!

Stephens ja Pavljutšenkova mängisid otsustavas setis ameeriklanna 3:0 eduseisus väga pika punkti, mille lõpus lõi venelanna palli Stephensi jalgade suunas. Kuigi ameeriklanna suutis selle pallivahetuse võita, on alltoodud videolt näha, kuidas ta käratab venelanna kohta vihaselt: "Kuradi l**s üritas mulle pihta lüüa!"

Naiste tüli sai alguse teise seti lõpus, kui Pavljutšenkova võttis 2:5 kaotusseisus meditsiinilise pausi. Stephens läks siis pukikohtuniku Jenny Zhangi juurde kurtma, et vastane kasutab ebasportlikke võtteid. Kui venelanna teatas seepeale, et Stehens on lugupidamatu, vastas ameeriklanna: "Mina olen lugupidamatu? Sa kutsud arsti väljakule 2:5 kaotusseisus. Sa pole isegi vigastatud."

Selle peale teatas omakorda Pavljutšenkova: "Kust sa tead, et ma pole vigastatud?"

Stephens võitis lõpuks selle tuliseks kiskunud mängu 6:7 (8:10), 6:4, 6:4.