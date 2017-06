VIDEO | Tšehhi tipptennisist sai mängu ajal herilaselt nõelata

Maailma edetabelis 44. kohal olev Pliškova suutis kohtumises esireketi Angelique Kerberiga võita küll ühe seti, kuid pidi kokkuvõttes tunnistama siiski sakslanna 4:6, 6:1, 7:5 paremust.

