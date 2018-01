VIDEO | "Täna pole minu päev..." Pukikohtunik sai Austraalia lahtistel palliga näkku

Pärast väikest toibumisaega suutis arbiiter veel ka nalja visata. "Täna pole tõesti minu päev..." sõnas mees mikrofoni.

Kyrgios võitis kohtumise 7:5, 6:4, 7.6.

'It's not my day is it'

It's really not! pic.twitter.com/qztC4jOrf5