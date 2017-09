VIDEO | Täna 20 aastat tagasi algas Roger Federeri uskumatu teekond

Praeguseks karjääri jooksul 19 suure slämmi tiitlit võitnud 36-aastane tenniselegend Roger Federer jõudis täna 20 aastat tagasi esmakordselt ATP edetabelisse.

1997. aasta 22. septembril avaldatud ATP tabelis oli Federer 803. kohal. Federeriga sarnases positsioonis oli toona ka üks teine tulevane maailma esireket – Lleyton Hewitt hoidis toona 808. kohta.

“ATP edetabel on just see koht, kus kõik saabki alguse. Seal teeb iga mängija oma esimese sammu ja üritab aina kõrgemale ronida,“ sõnas Federer. “See on uskumatu, et ma olen 20 aastat hiljem endiselt selles tabelis ja mängin tipptasemel tennist.“

Federer hoiab praegu maailma edetabelis 2. kohta. Liidripositsioonil on Rafael Nadal.

