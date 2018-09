VIDEO | Sevastova ilus algus ei aidanud, Williams pääses mängeldes US Openi finaali

Kuuekordne US Openi võitja alistas poolfinaalis Läti tennisisti Anastassija Sevastova 6:3, 6:0. Pisut ootamatu alguse saanud matš kestis üks tund ja viis minutit.

Kohtumine algas Sevastova kahe järjestikuse geimivõiduga ning esimene sett tervikuna oli väga haarav. Williamsi serv oli võrreldes eelnevate ringidega selgelt tagasihoidlikum ning see andis Sevastova omad võimalused.

Ent mida rohkem mäng kestis, seda selgemaks muutus Williamsi üleolek. Teine sett sai otsa 26 minutiga ja Sevastoval ameeriklanna murdmiseks lisakäigud puudusid. Katastroofiliselt halb oli Sevastoval teiselt servilt võidetud punktide protsent, kõigest 18 (4/22).

Serviässad Williamsile 4-1, äralöögid 30-10, lihtvead 20-12, matši üldised punktid 59-40.

Serena Williams mängis viimati US Openi finaalis 2014. aastal.

