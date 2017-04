VIDEO: Šarapova astus pressikonverentsil The Suni ajakirjanikuga vaimukasse dialoogi

Maailma kuulsaima kõmulehe The Suni kohalviibimine Stuttgarti WTA tenniseturniiri pressikonverentsil võttis dopingukeelust vabanenud Maria Šarapova pead vangutama.

Reporter: "Dan King The Sunist"

Šarapova: "Mu jumal!"

Reporter: "Tore sind ka näha!"

Šarapova: "Ma ei usu, et The Sun on kunagi Stuttgartis olnud. Või on?"

Reporter: "Ei. Aga siin on fantastiline!"

Šarapova: "Esimest korda! Vau!"

Reporter: "Mõned mängijad, kes on väljendanud oma muret sinu naasmise üle, on kinnitanud, et asi pole isiklik, vaid lihtsalt põhimõttes. Kui palju sa tunned, et need sõnad tegelikult on isiklikud ja kas sa kavatsed osade nende mängijatega lepitust otsida?"

Šarapova: "Pole minu töö arvata, kas need on isiklikud või mitte. See pole oluline. Sõnad, tsitaadid ja artiklid pole elus olulised ning ma olen sellest viimase aasta jooksul väga hästi aru saanud. Artikleid kirjutatakse mu võidetud ja kaotatud matšidest ning sellest, mida keegi kuskil ütles. Aga need on mööduvad. Ma tean, et minu naasmine on suur asi ning sellest tehakse uudiseid, aga päeva lõpuks loeb vaid see, mis väljakul toimub."

Sarnase küsimuse esitas veel teinegi ajakirjanik, kellele venelanna kinnitas samuti, et ei kavatse kellegagi riietusruumis suhteid soojendama hakata.

"Milleks? Et nad minu kohta pressikonverentsil ilusamaid asju ütleksid? Mis see minu tennises muudaks? Ma ei veeda nagunii riietusruumis palju aega. Ma teen oma tööd. Ma lähen sinna ja võtan jäävanni. See kestab umbes 10-15 minutit. Riietun, võtan oma asjad ja kaon. Seega see ei ole eriti oluline osa mu elust," ütles Šarapova.

15-kuulisest võistluskeelust vabanenud Šarapova alistas Stuttgartis avaringis itaallanna Robert Vinci 7:5, 6:3 ning kohtub täna orienteeruvalt kell 16 teise venelanna Jekaterina Makarovaga. Selle matši võitja mängib veerandfinaalis Anett Kontaveidiga.