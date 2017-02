USA ja Saksamaa vahelisel tennise Fed Cupi matšil puhkes skandaal, kui enne Hawaiil toimunud kohtumist lauldi Saksamaa hümni pähe selle Natsi-Saksamaa aegset versiooni.

Saksamaa hümn Deutschlandlied koosneb kolmest salmist, millest praeguseks ajaks on ametliku hümni staatuses vaid viimane. Esimene salm, mis algab kuulsate sõnadega "Deutschland, Deutschland, über alles" sümboliseerib Saksamaal aga Hitleri-aegset propagandat ning pärast II maailmasõda otsustati sellest hümnis loobuda.

Ometi juhtus nii, et Hawaiil esitas kohalik laulja hümnist just esimese salmi, mistõttu on Saksamaa tenniseliit nüüd oma USA kolleegide peale tulivihane.

"Ma arvan, et see oli ignorantsuse kõige ehtsam näide," tõdes sakslanna Andrea Petkovic, kelle mängu eel Alison Riske'iga tabulaulu lauldi. "Mõtlesin lihtsalt minema jalutada. Olime šokis ja ei teadnud, mida teha."

Saksamaa tenniseliidu juht Ulrich Klaus tõdes, et tema ameeriklasest kolleeg Katrina Adams on juhtunu eest juba vabandanud. "Ta kahetseb äpardust sügavalt. Selline asi ei tohiks 2017. aastal enam võimalik olla."

Petkovic sai USA-Saksamaa kohtumise avamatšis Riske'ilt kaotuse ning ameeriklased juhivad vastasseisu 1:0.