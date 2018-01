VIDEO | Roger Federeri ootas avaringi võidu järel väljakul intervjuud andes vaimukas üllatus

Maailma teine reket Roger Federer andis pärast Australian Openi avaringi matši väljakul otse-eetris intervjuu tuntud koomikule ja näitlejale Will Ferrerrile, keda tuntakse enim 2004. aasta komöödiafilmist "Uudisteankur: Legend Ron Burgundyst".

Šveitsi vanameister alistas 6:3, 6:4, 6:3 sloveeni Aljaz Bedene ning pidi enne riietusruumi siirdumist vastama muu hulgas küsimustele "Oled sa nõid või vampiir?", "Vastab see tõele, et sa toitud vaid vombati lihast?" ning "Kas sind ei häiri, kui inimesed kogu su matši ajal "Come on, Roger!" karjuvad?".

Vaata videost, kuidas 32-aastane elav tenniselegend end keerulisest situatsioonist välja keerutas!