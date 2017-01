Endine maailma esireket Serena Williams "praadis" Australian Openi pressikonverentsil ajakirjanikku, kes julges tema võidumängu tšehhitar Lucie Safarova vastu "praakiderohkeks" nimetada.

Williams andis parasjagu 6:3, 6:4 võidumängu järel kommentaare, kui üks reporteritest osutas: "Õnnitlused võidu puhul, aga see nägi välja päris praakiderohke mäng - oleks veel tulnud mõni lihtviga, paar topeltviga lisaks..."

"Ma arvan, et see on väga negatiivne asi, mida öelda. Kas sa mõtled seda tõsiselt?" küsis Williams.

"Lihtsalt minu arvamus," vastas reporter.

"No sel juhul sa oleksid pidanud väljakul olema. See polnud sinust väga kena. Sa peaksid vabandama. Kas sa tahad vabandada?"

Reporter alluski survele ja ütles: "Just tegin seda. Vabandan."

"OK, suur tänu. See oli suurepärane esitus, ma mängisin hästi. Vastane on endine TOP 10 mängija. Viimane kord mängisime me suure slämmi finaalis."

Tegelikult oli ajakirjaniku märkuses iva. Williams tegi matši jooksul 6 topeltviga vastase 3 vastu, kuigi lajatas Safarovale ka 15 ässa. Ameeriklanna tegi 23 lihtviga, tšehhitar 16. Äralööke kogunes Williamsil 35, Safaroval 24. Ehk oma tolle päeva puudused kompenseeris Williams teiste elementidega.