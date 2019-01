Maailma neljas reket Zverev istus puhkepausi ajal pingile ning lajatas oma mänguvahendi vihahoos koguni üheksa korda järjest vastu maad. Sel hetkel 1:6, 1:4 kaotusseisus olnud Zverevit raevukas väljaelamine suurt ei aidanud - ta kaotas kohtumise lõpuks 1:6, 1:6, 6:7.

"See tekitas mulle parema tunde. Olin väga vihane, seega lasin selle viha enda sest välja," sõnas Zverev mängu järel skandaalse episoodi kohta.

How Alexander Zverev handles a bad day at the office 😬 pic.twitter.com/D72KfEH20l