VIDEO | Rafael Nadal: Ma ei taha öelda, et see on frustreeriv, aga raske leppida kindlasti

Tennise maailma esireket Rafael Nadal oli sunnitud Australian Openi veerandfinaalis andma loobumisvõidu. Kohtumise Marin Ciliciga jättis Nadal vigastusele viidates pooleli viiendas setis.

Pressikonverentsil andis Nadal mõista, et tegemist on parema jala lihasvigastusega, aga kui tõsisega, ta öelda ei osanud. "Kolmandas setis tundsin lihasväsimust, aga see ei pannud mulle mingisuguseid piire peale. Neljandas setis ühel löögil tundsid, et midagi juhtus. Aga ma ei tajunud koheselt vigastuse tõsidust. Nii on, tuleb olukorraga leppida," sõnas 2009. aasta Austraalia lahtiste võitja Nadal nördinult.

"Ma ei taha öelda, et see on frustreeriv, aga raske leppida kindlasti. Eriti veel pärast keerulist detsembrikuud. Mul ei olnud võimalust mängida Abu Dhabis ja Brisbane´is. Töötasin kõvasti, et olla valmis Suure slämmi turniiriks. Tegime kõik, mis meie arvates oli vaja teha, et olla valmis. Olingi valmis, mängisin hästi. Olgem ausad, täna võinuks ma nii võita kui kaotada, vastane mängis samuti väga hästi. Aga ma olin mängus ja juhtisin settidega 2-1," lisas Nadal.

Vaata Rafael Nadali pressikonverentsi:



Nadal-Cilic mängu kokkuvõte: