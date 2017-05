VIDEO: Prantslane keeldus French Openil kaotuse järel vastase kätt surumast

Maailma edetabelis kolmanda saja lõppu kuuluv Lokoli oli endast 235 kohta kõrgemal asuva Klizani (ATP 50) vastu autsaider, kuid suutis kodupubliku marulise toetuse abil anda viiesetilise lahingu. Lõpuks võitis siiski kolm tundi ja 39 minutit kestnud matši slovakk numbritega 7:6, 6:4, 4:6, 0:6, 6:4.

Murranguline hetk oli viiendas setis, kui Prantsuse tenniseliidu erikutse abil turniirile pääsenud Lokoli jäi oma pallingugeimi kaotamise järel juba taha 2:5. Prantslase ajas seejuures närvi Klizani juubeldamine tema topeltvea ajal.

Klizanit ootab järgnevalt kohtumine maailma esinumbri Andy Murrayga.

One of the great non-handshakes between Klizan and Lokoli 😂 #RG17 pic.twitter.com/nihRTAGjEF