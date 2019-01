VIDEO | Naomi Osaka jõudis teist suure slämmi turniiri järjest finaali, vastaseks Kvitova

21-aastane jaapanlanna läks poolfinaalis vastamisi maailma kaheksanda reketi Karolina Pliškovaga ning võitis üks tund ja 56 minutit kestnud kohtumise 6:2, 4:6, 6:4.

Esimene sett kuulus kindlalt Osakale, kes murdis kahel korral Pliškova servi ja võitis avaseti 6:2. Osaka alustas teises setis kohe murdega, ent Pliškova viigistas koheselt seisu. Seejärel möödus sett võrdselt kuni seisuni 4:4. Tšehhitar hoidis oma servi ning murdis 5:4 seisul Osaka pallingugeimi, millega viis kohtumise otsustavasse setti.

Samuti tasavägiselt möödunud kolmandas setis murdis Osaka ühel korral Pliškova servi ning võitis otsustava seti 6:4. Möödunud aasta US Openil triumfeerinud Osaka on järjest võitnud 13 suure slämmi kohtumist.

Finaalis läheb Osaka vastamisi maailma kuuenda reketi Petra Kvitovaga, kes oli 7:6 (2), 6:0 suurepärase turniiri teinud ameeriklannast Danielle Collinsist (WTA 35.). Poolfinaali jõudnud Collins polnud karjääri jooksul enne Australian Openit veel ühelgi suure slämmi turniiril teise ringi jõudnud.

Osaka ja Kvitova pole kunagi varem Austraalia lahtiste finaalis mänginud. Lisaks tiitlile mängivad nad ka maailma esinumbri koha peale.

No.4 Naomi Osaka vs. Petra Kvitova.



- They’ve never played each other.

- Neither has been No.1

- Neither has won the Australian Open



All that changes on Saturday. #AusOpen