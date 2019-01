VIDEO | Maria Šarapova kukutas Austraalia lahtistel tiitlikaitsja konkurentsist

Wozniacki juhtis esimeses setis 4:1, ent seejärel suutis Šarapova võita viis järjestikust geimi. Teises setis pääses taanlanna kiirelt 3:0 ette ning võttis lõpuks 6:4 setivõidu. Otsustavas setis möödus seis tasavägiselt kuni seisuni 3:3. Siis murdis Šarapova kahel korral taanlanna pallingu ning võitis otsustava seti 6:3.

Kaks tundi ja 26 minutit kestnud kohtumises tegi venelanna koguni 37 äralööki, Wozniacki sai kirja neid 10. Lihtvigu tegi Šarapova 46, Wozniacki 21. Mõlemad tennisistid servisid viis vässa, topeltvigu sai Šarapov kirja seitse, taanlanna kolm.

"Ma ei mänginud lõppenud aastal palju matše tippude vastu, seega oli tõeliselt hea tunne võita täna otsustav sett," rääkis Šarapova kohtumise järgselt. "Selliste kohtumiste nimel ma treeningi."

Šarapova kohtub järgmises ringis 15. asetusega austraallanna Ashleigh Bartyga, kes alistas kolmandas ringis kreeklanna Maria Sakkari (WTA 43.) 7:5, 6:1.

