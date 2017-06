VIDEO | Kotkal töö tegemata! Tuvi ei tahtnud Wimbledoni tennisiste kuidagi rahule jätta

Tuvi on üks Londoni linna sümboleid ning tihti eksivad need inimestega harjunud linnud ära ka Wimbledoni suure slämmi tenniseturniirile.

Nii juhtus näiteks kolmapäeval naiste kvalifikatsioonmatši ajal, kui mängimise pidid ootamatu külalise tõttu pooleli jätma prantslanna Amandine Hesse ja jaapanlane Miyu Kato.

Wimbledonis on korraldajate palgal kotkas Rufus, kelle töö on väljakutelt tuvid eemal hoida. Ta on linnudresseerija poolt treenitud täpselt selliselt, et ta suudaks oma isusid tuvisid nähes kontrolli all hoida ning neid söömise asemel vaid pisut hirmutaks. Tundub, et Rufuse tööpäevad algavad alles siis kui põhiturniiri matšidki.