VIDEO | Kolm reketit puruks peksnud maailma 55. tennisist sai kopsaka trahvi

Prantsuse tennisist Benoit Paire (ATP 55.) kaotas Washingtonis toimuva Citi Openi tippturniiri avaringis enesevalitsuse ning lõi puruks kolm reketit.

Paire kaotas kohtumises Marcos Baghdatise (ATP 91.) vastu olulise punkti, mis viis mehe täielikulte endast välja. 29-aastane prantslane elas esialgu oma pahameele välja kahe reketi ja pingi peal ning loopis veel ühe reketi puruks matšpalli kaotades.

Prantslane peab maksma nüüd trahvi 14 000 euro väärtuses. Trahv oli kaks korda suurem kui raha, mille Paire turniirilt teenis.

"Jah, see on tõsi, et ma läksin endast välja," kirjutas prantslane oma Instagrammi kontol. "Võrreldes aasta algusega on minu mäng palju paremaks läinud. Seoses eilse vahejuhtumiga, siis mina olen juba edasi liikunud."

Paire kaotas kohtumise Baghdatisele 3:6, 6:3, 2:6.