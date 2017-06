VIDEO | Kõige veidram matšpall: end "lolliks inimeseks" sõimanud tennisist kaotas kohtuniku karistuse tõttu matši

Seis Kleini ja teise austraallase Sam Grothi vahel oli viimase kasuks 6:3, 5:4 ja 40:40. Klein lõi palli võrku ja pistis röökima, väites hiljem pukikohtunikule, et sõim oli mõeldud talle endale.

Selgitustest aga ei piisanud, sest lisaks äsja kaotatud punktile oli kohtunik Gothile ka juba matšivõidu kinkinud.

Mo Layhani awarded a game penalty to Brydan Klein who called himself a "stupid person", handed Sam Groth the match (Klein's plea went on). pic.twitter.com/agUifsPunf

— Roland-Garrostapenko (@yelnats_eel) June 15, 2017