Suurbritannia ja Kanada Davis Cupi matš sai pühapäeval järsu lõpu, kui 17-aastane Denis Shapovalov frustratsioonist palli peksis ja see pukikohtunikule näkku lendas.

Kyle Edmund oli murdnud just Shapovalovi servi ja läinud 6:3, 6:4, 2:1 juhtima, kui kanadalane enesevalitsuse kaotas. Kõigile kohalviibijatele ja telekommentaatoritele oli hetkega selge, et matš on läbi ja Shapovalov diskvalifitseeritud.

Suurbritanniale läks kirja 3:2 võit. Suurbritannia läheb aprillis veerandfinaalis vastamisi Prantsusmaaga.

"Igast asjast on midagi õppida, nii headest kui ka halbadest momentidest. Kui ta tahab sellel tasemel jätkata, peab ta end kokku võtma," noomis Kanada meeskonna kapten Martin Laurendeau. "Emotsionaalne kontroll on selle mängu kõige suurem faktor. Ta peab sellest õppima ja lootma, et see tema karjääri mõjutama ei hakka."