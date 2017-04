VIDEO: "K****i l***d!" Rumeenia tennisenaiskonna kapteni ropp sõim ajas Briti esinumbri nutma

Paar päeva tagasi Serena Williamsi kohta ebaviisakaid märkusi teinud 70-aastane Nastase sattus täna taas sündmuste keskpunkti, kui kaotas rumeenlanna Sorana Cristea ja brittide esinumbri Johanna Konta vahelise kohtumise ajal enesevalitsuse.

Nastase ründas verbaalselt nii mängu kohtunikke, Briti võistkonna kaptenit Anne Keothavongi kui ka Kontat. Kui tal paluti lõpuks väljaku äärest lahkuda, läks Nastase tiraad lausa ropuks.

Pisarateni häiritud Konta suutis mõneminutilise pausi järel ennast kokku võtta ning mängu 6:2, 6:3 võita. Võistlust korraldav ITF kinnitas, et on Nastase käitumise suhtes uurimist alustanud.

Then he was warned, argued further, got himself ejected. He left court with a "----ing a--hole" to referee and 2 "----ing bitches" to Brits— Simon Briggs (@simonrbriggs) April 22, 2017