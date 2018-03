VIDEO | Karjääri parimat hooaja algust tegev Federer oli raskustes, kuid murdis siiski Indian Wellsis finaali

“Need 10 minutit, kus ta oli seti ja murdega ees, olid minu jaoks rasked,“ tunnistas Federer mängujärgses intervjuus. “Pidin aga edasi liikuma ja püsima mängus sees. Võib olla läks ta veidike närvi ja ma arvan, et lõpuks see juhtuski. Eks mul oli ka natuke õnne. See oli hea matš.“

Indian Wellsi turniiri finaalis tuleb Federeril nüüd vastamisi minna argentiinlane Juan Martin Del Potroga, kes oli poolfinaalis 6:2, 6:3 parem Kanada esindajast Milos Raonicist.

Rekordilist kuuendat Indian Wellsi tiitlit jahtiva Federeri jaoks on Del Potro parajalt raske vastane, kellele ta jäi mäletatavasti alla mulluse US Openi veerandfinaalis.

Federer on käimasoleval hooajal võitnud kõik oma senised 17 matši. 36-aastane vanameister ei ole kunagi hooaega nii hästi alustanud.

Point of the match!

Federer earns himself a break point at 30-all and he converts, drawing back even in the third vs. Coric.

He then holds, so we're back on serve -- *1-2 Borna serving. #BNPPO18

🎥 @TennisTV pic.twitter.com/xRNsEjxAYr