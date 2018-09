VIDEO | Kaia Kanepi ja Serena Williamsi kohtumine pakkus tõelisi ilupunkte

Kanepi ja kuuekordse US Openi võitja Williamsi omavaheline kohtumine pakkus pealtvaatajatele hulgaliselt ilupunkte ning omad hetked olid ka eestlannal.

Kanepi ja Williamsi jaoks oli see teiseks korraks kohtuda US Openil. Eelmine kord juhtus see 2014. aastal ja samuti neljandas ringis. Toona võitis Williams 6:3, 6:3 ja purjetas võiduka lõpuni välja. 2014. aasta on seni ka viimane, kus Williams US Openi võitnud.