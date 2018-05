See ootamatu serv ameeriklast aga kaotusest ei päästnud. Ta andis küll maailma 5. reketile, Grigor Dimitrovile vägeva lahingu, kuid lõpuks ikkagi kaotas 7:6, 4:6, 6:4, 4:6, 8:10.

Jared Donaldson plays an underarm serve after suffering from cramp 😳#RG18 pic.twitter.com/ziU8HrznQt

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) May 30, 2018