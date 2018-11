VIDEO | Federer langes aastalõputurniiril poolfinaalis

Londonis ATP aastalõputurniiri poolfinaalis jäi 37aastane Federer alla endast 16 aastat nooremale Alexander Zverevile 5:7, 6:7(5).

Zverev on esimene Saksamaa esindaja pärast skandaalset Boris Beckerit, kes aastalõputurniiri finaali jõudnud. Becker suutis seda viimati 1996. aastal, kaotades siis ameeriklasele Pete Samprasele.

Zverevi finaalivastane selgub paarist Novak Djokovic - Kevin Anderson.

One match away from the 🏆@TennisTV highlights as Sascha Zverev defeated @rogerfederer to secure his place in the #NittoATPFinals title match 👇#SuperSaturday pic.twitter.com/zlyKtRA5Kq— ATP World Tour (@ATPWorldTour) November 17, 2018