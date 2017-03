Šveitsi vanameister Roger Federer (ATP 10.) kaotas Dubai tenniseturniiril üllatuslikult maailma edetabelis 116. kohal asuvale venelasele Jevgeni Donskoile.

18-kordse suure slämmi tšempioni kaotusnumbrid teises ringis olid 6:3, 6:7 (7:9), 6:7 (7:5), kusjuures viis, kuidas Federer kaotas, oli mehe kohta eriti tavapäratu.

Donskoi päästis teises setis kolm matšpalli ja tuli tagasi 2:5 kaotusseisust. Sama suurelt oli ta taga ka kolmandas setis, mille viis kiiresse lõppmängu. Sealgi jäi ta 1:5 taha, kuid tuli imekombel elava legendi vastu matšist võitjana välja.

"Üllatasin täna kõiki. Usun, et kes iganes Rogerit võidaks, üllatab iseennast. Võin ju öelda, et see on justkui unistuste täitumine, aga mulle ei meeldiks see, sest sa tahad ju alati võita, isegi kui su vastas on Roger," rääkis päevakangelane.

Federeri karjääris märgib tänane alles kolmandat korda, kui ta on mõnel turniiril kaotanud läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud mängijale. Esimest korda juhtus see 2013. aastal Hamburgis ja viimati 2015. aastal Shanghais.

Veerandfinaalis kohtub Donskoi, kes parimatel päevadel on asunud maailma edetabelis 65. kohta (2013 juuli), seitsmenda asetusega prantslase Lucas Pouille'ga (ATP 15.).