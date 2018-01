VIDEO | Ei mingeid üllatusi! Australian Openi finaalis kohtuvad Halep ja Wozniacki

Austraalia lahtistel tennisemeistrivõistlustel jõudsid naisüksikmängu finaali turniiri esimene ja teine asetus Simona Halep ning Caroline Wozniacki.

Seni veel Suure slämmi tiitlita Wozniacki oli poolfinaalis üle belglannast Elise Mertensist 6:3, 7:6(2). See tähendab taanlannale kolmandat slämmi finaali, kaks varasemat kogemust on tulnud US Openilt aastatel 2009 ja 2014.

Australian Openil oli Wozniacki seniseks parimaks tulemuseks 2011. aasta poolfinaal.

Wozniacki - Mertens poolfinaali kokkuvõte:

Maailma esireket Simona Halep on kahel korral triumfeerinud Prantsusmaa lahtistel (2014, 2017), aga Melbourne´i väljakutel jõudis tiitlimatšini esmakordselt. Poolfinaali maratonkohtumises oli rumeenlanna ligemale kaks ja pool tundi kestnud heitluses üle Angelique Kerberist 6:3, 4:6, 9:7.

Halep teenis kohtumise jooksul tervelt 22 murdepalli ja realiseeris neist üheksa. Otsustav sett kestis 69 minutit.