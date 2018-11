VIDEO | Djokovic jõudis settigi kaotamata aastalõputurniiri finaali

Poolfinaalis alistas Djokovic kindlalt 6:2, 6:2 Lõuna-Aafrika Vabariigi tennisisti Kevin Andersoni (ATP 6.).

"See oli minu parim matš senise turniiri jooksul," sõnas Djokovic pärast kohtumist. "See kõik juhtus õigel ajal, Kevin on sellel nädalal näidanud suurepärast tennist."

Djokovic pole teel finaali veel turniiril kaotanud ühtegi setti.

Djokovic läks finaalivastase Zvereviga vastamisi juba alagrupiturniiril, kui serblane jäi peale numbritega 6:4, 6:1. "Ma mängisin alagrupis Zverevi vastu hästi, aga tema ei näidanud kindlasti oma parimat mängu siis," kommenteeris Djokovic.

Zverev alistas poolfinaalis Roger Federeri 7:5, 7:6 (5).