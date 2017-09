VIDEO | Del Potro peatas Federeri teekonna US Openil

Eelmisel Suure Slämmi turniiril Wimbledonis triumfeerinud šveitslane kaotas ligemale kolm tundi kestnud mängu Juan Martin Del Potrole 5:7, 6:3, 6:7 (8), 4:6.

Kaalukeeleks sai kolmas sett, mis kestis tunni ja mille kiires lõppmängus oli Federeril neli settpalli, aga Del Potro jäi ikkagi peale 10:8.

Kolmanda seti kiire lõppmäng algab video 14. minutil:



2009. aasta US Openi võitja Del Potro kohtub poolfinaalis esimest asetust omava Rafael Nadaliga.

Juan Martín del Potro beats Roger Federer to face Rafael Nadal in the semis.

He's 1 of only 2 men to beat Federer & Nadal in the same major pic.twitter.com/nFDhpxpBBl— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) September 7, 2017