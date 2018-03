VIDEO | Del Potro lõpetas Indian Wellsi finaalis Federeri pika võiduseeria

Võit ei tulnud Del Potro jaoks sealjuures sugugi lihtsalt - tal tuli kohtumise jooksul päästa kolm matšpalli. Esimese seti 6:4 võidu järel suutis Federer teise seti kiires lõppmängus võita. Enne otsustava seti kiiret lõppmängu oli maailma esireketil mitmeid võimalusi turniir enda kasuks kallutada, ent otsustavad punktid kuulusid sedapuhku Del Potrole, kes sai lõpuks kirja 6:4, 6:7, 7:6 võidu.

Uues maailma edetabelis kuuendaks tõusva Del Potro jaoks oli tegu karjääri esimese ATP Masters 1000 turniirivõiduga.

Ühtlasi lõpetas Del Potro Federeri võimsa võiduseeria - šveitslane oli ametlikel turniiridel võitnud 17 mängu järjest ning püsis sel kalendriaastal veel kaotuseta!

What a moment 🙌@delpotrojuan, we salute you! #BNPPO18 pic.twitter.com/4avDNnBmjx