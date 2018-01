VIDEO | Austraalia lahtistel kella kaheni öösel kestnud tennisematšis puhkes skandaal

Mõni minut alla kahe tunni kestnud kohtumine osutus vähestele tribüünile jäänud pealtvaatajatele väga põnevaks. Gavrilova läks avasetis kiirelt 5:0 juhtima ning omas seejärel kuuendas geimis koguni nelja settpalli, kuid ei suutnud neid ära kasutada ning andis Mertensile võimaluse. Seejärel ei suutnud Gavrilova ka järgmistes geimides nelja settpalli ära kasutada ning seitse geimi järjest võitnud Mertens röövis Venemaalt pärit Gavrilovalt esimese seti lõpuks 7:5.

Teises setis sai murdepunktiks olukord, mis sündis Gavrilova servil tema 2:4 kaotusseisus. Pikaks löödud punkti järel küsis Austraalia esindaja kohtunikult kotkasilma videokordust, ent kohtuniku arvates tegi ta seda liiga hilja - reeglite kohaselt peab mängija punkti vaidlustama aega venitamata ja piisavalt kiiresti. Kuigi Gavrilova tõstis challenge'i küsimiseks käe vaid sekund-poolteist pärast olukorda, ei lasknudki kohtunik lõpuks hoolimata Gavrilova nõudlikkusest ja pealtvaatajate meelestatusest kotkasilmal olukorda otsustada. Seejärel kaotas Gavrilova oma servigeimi ning kuigi suutis korra ka vastu murda, ei jagunud tal enam jõudu, et Mertensile vastu saada ning võttis lõpuks vastu 5:7, 3:6 kaotuse.

Video skandaalsest intsidendist:

'I challenged the ball...There is no freaking way you can't call it a challenge!'

Gavrilova is not happy...

Does she have a point? pic.twitter.com/gJFuIHmNno— Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 17, 2018