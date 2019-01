VIDEO | Andy Murray teatas pisarsilmi karjääri peatsest lõpetamisest, Australian Open võib jääda tema viimaseks turniiriks

31-aastane šotlane on viimaste aastate jooksul suures hädas olnud oma puusaga ning viimasel ajal on valu väljakannatamatuks muutunud.

Kolmel korral Suure Slämmi turniiri võitnud Murray tõdes, et isegi igapäevased tegevused nagu sokkide või kingade jalga panemine põhjustavad talle suurt valu.

Maailma edetabelis 230. kohale langenud Murray tõdes, et suudab küll mängida, kuid mitte sel tasemel, millisel ta end näha tahaks. "Tundsin detsembris hooajaks ette valmistudes, et ma ei tea, kaua ma suudan nii jätkata - mul pole õrna aimugi, mil võiks valu taanduda. Tahtsin Wimbledonini välja venitada, aga ma pole nüüd kindel, kas suudan seda. Austraalia lahtised võivad minu jaoks jääda viimaseks turniiriks," rääkis Murray ise.

Šotlase sõnul on tema prioriteediks nüüd mitte enam tennis, vaid elukvaliteet tulevikus. "Mul on valik minna operatsioonile, mis oleks senistest tunduvalt radikaalsem. Kaalun seda tõsiselt. Paarismängija Bob Bryan käis samal operatsioonil mullu Wimbledoni järel ning mängib edasi. Mõistagi on aga üksik- ja paarismängus vahe sees, füüsilisuse ja liikumise osas."

Australian Openi avaringis läheb Murray vastamisi 22. asetusega hispaanlase Roberto Bautista Agutiga.

Murray emotsionaalne pressikonverents: