Serbia tennisist Ana Ivanovic andis oma Facebooki lehe vahendusel teada, et on oma profikarjääri lõpetanud.

"See on olnud raske otsus, aga samas on nii palju, mida tähistada," sõnas endine maailma esireket Ivanovic. "Tipus püsimine nõuab aga füüsilist vormi ja te kõik teate, et vigastused on mind viimasel ajal väga kõvasti kimbutanud. Tahan mängida ainult siis, kui suudan vastata omaenda kõrgetele standarditele - ja seda ma enam teha ei suuda, seega on aeg edasi minna."

Hoolimata 2008. aastal maailma esireketiks tõusmisest võitis 29-aastane Ivanovic oma karjääri jooksul vaid ühe Suure Slämmi tiitli - seda samal aastal Prantsusmaa lahtistel.

Viimases WTA edetabelis paiknes Ivanovic 63. real.

Ivanovici pöördumine: