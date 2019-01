VIDEO | Ajalugu teinud Djokovic Austraalia lahtiste finaalis Nadalile võimalust ei jätnud

Djokovicil kulus esimese seti võitmiseks 37 minutit. Serblane alustas kohtumist kindlamalt, murdes kiiresti hispaanlase pallingugeimi ja minnes 3:0 juhtima. Seejärel Nadal kogus end ning sai paremini setti sisse, kuid Djokovic kontrollis kohtumist.

Eriti võimsalt mängis Djokovic oma servigeimides. Nimelt loovutas ta kogu seti peale Nadalile oma pallingugeimis vaid ühe punkti.

Teine sett algas tasavägisemalt. Mõlemad mehed suutsid oma servi hoida seisuni 2:2. Seejärel pani oma paremuse maksma Djokovic, kes võitis neli geimi järjest, murdes selle käigus kahel korral Nadali pallingu ning võitis teise seti 6:2.

Kolmandas setis jätkus Djokovici valitsemine. Serblane murdis kahel korral Nadali pallingu ning võitis 49 minutit kestnud kolmanda seti 6:3.

Kokku kestis kohtumine kaks tundi ja kuus minutit. Djokovic servis kaheksa ässa Nadali kolme vastu. Topeltvigu serblane ei teinud, Nadalile kogunes neid kaks. Sundimata vigu tegi hispaanlane 28, serblane vaid 9. Ülivõimsalt mängis Djokovist just oma pallingugeimis. Kogu kohtumise peale sai Nadal vaid ühe murdepalli, mille serblane ühtlasi ka päästis.

Kolmel viimasel suure slämmi turniiril võidutsenud 31-aastane Djokovic on karjääri jooksul võitnud 15 grand slam'i. Temast enamat on suutnud vaid Nadal (17) ning Roger Federer (20.).

First set: @DjokerNole ✅



The world No.1 drops only one point on serve to take the opener 6-3 against Rafael Nadal.#AusOpen pic.twitter.com/eHd6LjbTyl — #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2019