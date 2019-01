VIDEO | 18-aastane Kanada tenniseneiu on Aucklandis võtnud juba kaks vägevat skalpi järjest

Kolm kvalifikatsioonimatši võitnud ja põhitabeli teises Caroline Wozniackil (WTA 3.) selja prügiseks teindu Andreescu võidunumbrid Williamsi vastu olid 6:7 (1:7), 6:1, 6:3. Sinna sisse jäi ka periood, mil kanadalanna võitis 11 geimi järjest.

Avaringis sai Andreescu tulemusega 6:4, 7:6 (6) jagu ungarlannast Timea Babosist (WTA 59.).

Pääsu eest finaali heitleb Andreescu Taiwani esindaja Su-wei Hsiehiga (WTA 28.). Teises poolfinaalis on homme vastamisi slovakitar Viktoria Kuzmova (WTA 50.) ja sakslanna Julia Görges (WTA 14.).

Andreescu karjääri parim edetabelikoht on alles 143. (2017. aasta augustis). Suure slämmi turniiridel on ta kõige kaugemale jõudnud 2017. aasta Wimbledonis, mil murdis end kvalifikatsioonist põhitabeli avaringi. Kanada Fed Cupi naiskonna eest on tal ette näidata 8 võitu ja 3 kaotust. Wikipedias on üheks tema treeneriks märgitud prantslanna Nathalie Tauziat, endine maailma kolmas reket (2000. aastal), kes tuli 1998. aasta Wimbledoni üksikmängus teiseks, kaotades finaalis Tšehhi legendile Jana Novotnale.