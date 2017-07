Venus Williamsi rinnahoidja rikkus Wimbledonil reegleid

Venus Williams (WTA 11.) alistas täna Wimbledoni muruturniiri avaringis 7:6 (9:7), 6:4 belglanna Elise Mertensi (WTA 54.), kuid tema roosa aluspesu rikkus mängu ajal turniiri riietumisreegleid.

Nimelt on Wimbledonis kindel reegel, et kogu riietus peab olema üleni valge, lubatud on vaid ühe sentimeetri laiused triibud. Kuid 37aastase ameeriklanna roosad rinnahoidjapaelad olid lubatud normist üle.

Kuid kohtumine läks vahepeal pausile ning sealt naasnud Williamsil polnud enam aluspesu näha. Arvatavasti anti talle ka pausi all teada, et rikub oma riietusega reegleid.

Williamsilt küsiti situatsiooni kohta ka pressikonverentsil küsimusi, kuid ameeriklanna oma aluspesust rääkida ei soovinud. "Mis roosa rinnahoidja? Mulle ei meeldi pressikonverentsil rinnahoidjatest rääkida. See on veider," vastas tennisist. "Aluspesust rääkimine on minu jaoks piinlik. Jätan selle teie hooleks, võite sõpradega asja arutada, mina jätan vahele."