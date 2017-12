Venemaa tennisetäht on sunnitud Australian Openi vahele jätma

Kahekordne suure slämmi turniiride võitja Svetlana Kuznetsova jätab randmevigastuse tõttu järgmise aasta Australian Openi tenniseturniiri vahele.

Maailma edetabeli 12. number käis hiljuti vasaku käe randmevigastusega operatsioonil.

Kuznetsova on alles teine esisaja mängija hiinlanna Sasai Zhengi (WTA 94) kõrval, kes on hetkeseisuga aasta esimesel suure auhinna turniiril osalemisest loobunud. Zheng jääb eemale põlvevigastuse tõttu.

Kuznetsova on võitnud 2004. aastal US Openi ja 2009. aastal French Openi. Austraalia lahtistel on siiani tema laeks jäänud veerandfinaal, kuhu ta on jõudnud kolmel korral.