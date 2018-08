Värskelt karjääri suurima kaotuse saanud Serena Williams loobus ootamatult järgmisest turniirist

Sel nädalal San Joses karjääri suurima kaotuse saanud endine maailma esireket Serena Williams teatas, et loobub uuel nädalal Montrealis algavast turniirist.

Kanada tenniseliidu teatel andis 36-aastane Williams (WTA 26.) teada, et on isiklikel põhjustel sunnitud turniirilt kõrvale jääma ja rohkem ta ei täpsustanud, vahendab ERR Sport Reutersit.

"Muidugi oleme pettunud, et Serena meil ei mängi," ütles turniiridirektor Eugene Lapierre pressiteate vahendusel. "Aga kui pettumus kõrvale jätta, siis kogu maailma esikümme on kohal ja edetabeli 25 paremast mängijast on siin 22. Kindlasti tulevad põnevad matšid."

Mullu septembris emaks saanud Williams naasis võistlustulle tänavu märtsis ja jõudis juulis Wimbledonis finaali, kus kaotas Angelique Kerberile. Põhja-Ameerika turnee avas ta sel nädalal San Joses, kus kaotas avaringis kõigest 51 minutiga 1:6, 0:6 Johanna Kontale (WTA 48.).