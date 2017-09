Vägev Nadal jõudis US Openi võiduga karjääri 16. Suure Slämmi tiitlini

Tenniseaasta viimase Suure Slämmi tiitli võitis Rafael Nadal, kes alistas ühepoolseks kujunenud finaalis lõuna-aafriklase Kevin Andersoni 6:3, 6:3, 6:4.

31-aastane Nadal võitis seega esimest korda pärast 2013. aastat ühel aastal kaks Suure Slämmi turniiri - hispaanlane triumfeeris ka oma lemmikvõistlusel Prantsuse lahtistel.

"Tänavune aasta on olnud uskumatu," sõnas Nadal finaali järel. "Pärast mitut aastat erinevaid probleeme, vigastusi, lihtsalt kehvasti mängimist - see on olnud väga emotsionaalne."

Nadal jõudis oma 16. tiitliga taas pisut lähemale Roger Federerile, kes on 19 Suure Slämmi võiduga endiselt esikohal. 2017. aasta tiitlid jagasid kaks legendi omavahel ära!

Finaalivõit oli Nadali jaoks sealjuures kindlamast kindlam ning selle aluseks oli suurepäraselt töötanud serv. Oma pallingul kaotas Nadal kogu mängu jooksul vaid 15 punkti ning ei pidanud päästma ühtegi murdepalli. Enam kui kahe meetri pikkune Anderson ei suutnud teisel pool võrku aga servi, mis on tavapäraselt tema trumpäss, nii hästi tööle panna.