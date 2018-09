Uus rahaboss on kohal - US Openi võitnud Naomi Osakat ootavad päritolu tõttu rahajõed

Esimese Jaapani tennisemängijana suure slämmi triumfini jõudnud 20-aastast Naomi Osakat ootavad ennustuste kohaselt suured rahajõed. Triumf tänavusel US Openil ja finaalis Serena Williamsi alistamine avas jaapanlanna jaoks uksed tõeliselt suurte teenistusteni.

Võttes ette ajakirja Forbes viimase rikkaimate sportlaste edetabeli, siis naiste seas on esikümnes koguni kaheksa tennisisti. Esikohal on Serena Williams 15,6 miljoni euro suuruse teenistusega aastas. Sellest valdav osa tuleb sponsoritelt. Nüüd on kätte jõudnud reaalsus, mille kohaselt võib Osaka lähiajal Williamsi ka rahatabeli troonilt tõugata. Seda just oma päritolu tõttu.