Uued tennisereeglid: sette rohkem, geime vähem, lisana servikell

Andy Murray võib küll öelda, et tal pole uute reeglite vastu midagi, kuid servide vahel ta end rätiga kuivatada ei saaks.

Tennisemängud venivad liiga pikaks, seetõttu katsetatakse sügisel uusi reegleid.

Tennisel läheb maailmas hästi – on raha, publik ja väljundid –, ent ala asjapulgad vaatavad tulevikku ja leiavad, et reegleid oleks vaja muuta, sest mänguaeg on liiga pikk.

Naistennise katusorganisatsiooni WTA juht Steve Simon sõnastas eesmärgi: „Matšid ei tohiks kesta kauem kui poolteist tundi.” Uusi reegleid katsetavad aga mehed.

Tegelikult on mängu venimises süüdi mängijad ise ja televisioon – geimide vahel tuleb ju reklaame näidata.